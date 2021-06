L’ASD Bs Padel Fasano si prepara a ospitare il Torneo BS Padel Vip, manifestazione sportiva organizzata dal sodalizio padelistico fasanese che si svolgerà nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 giugno 2021.

L’attesa dei nomi dei campioni del mondo e degli ex calciatori che si sfideranno sui campi del centro sportivo Bs Padel ha mantenuto le aspettative dei tanti appassionati che in questi giorni hanno dato il via ad un vero e proprio totonomi, animati dalla speranza di poter conoscere di persona i propri idoli d’infanzia.

Il gruppo dei campioni del mondo dell’indimenticabile Nazionale del 2006 verrà rappresentato da

Fabio Grosso, Simone Barone, Cristian Zaccardo e Andrea Barzagli.

Gli ex calciatori che dopo una vita tra i campi di Serie A hanno appeso le scarpette al chiodo, e adesso si dilettano con pale e smash, saranno Maurizio Ganz, Lamberto Zauli, Luciano Zauri, Stefano Mauri e Marco Di Vaio.

Menzione speciale va ad un calciatore brasiliano molto amato da tutti gli appassionati di calcio e in particolar modo dai tifosi milanisti: si tratta di Nelson Dida, ex portiere del Milan e della nazionale brasiliana. Dida nel suo palmarès personale colleziona uno scudetto di Serie A, una Coppa Italia, due Champion’s League, due Coppe del Mondo per Club, un Mondiale e una Copa America. Un calciatore internazionale, che ha vinto tutto e che adesso si mette in gioco nel mondo del Padel, a caccia di un nuovo torneo da appendere in bacheca: quello del Torneo BS Padel VIP.

L’unico calciatore attualmente in attività ospite del torneo sarà Stefano Sabelli, difensore ex Bari e attualmente in forza all’Empoli, società fresca di promozione nella massima serie italiana.

Si preannucia dunque un evento da incorniciare, sia per l’associazione BS Padel Fasano sia per tutti coloro che decideranno di prendervi parte come spettatori.