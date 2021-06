“Torneo Bs Padel VIP”, una passerella di stelle nel weekend fasanese

La Bs Padel Fasano si conferma la regina del movimento padellistico locale anche per l’estate 2021. L’associazione sportiva fasanese presenta il “Torneo Bs Padel VIP” che vedrà scendere in campo e sfidarsi tante vecchie glorie del calcio nazionale e internazionale.

Il torneo si svolgerà nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 giugno, con inizio alle ore 17.30, presso il suggestivo centro sportivo BS Sport Fasano in Contrada San Pietro. Sarà possibile accedervi esclusivamente con regolare biglietto che comprende, oltre alla visione di tutte le partite del torneo in entrambi i giorni, anche il posto auto nel parcheggio custodito e adiacente alla struttura e la possibilità di poter scattare foto ricordo con i VIP del torneo.

I posti, a causa dell’emergenza Covid, saranno limitati e sarà possibile acquistare i tagliandi soltanto in prevendita o su prenotazione.

«Stiamo organizzando una manifestazione unica nel suo genere, per lo meno a Fasano – ha commentato Alfredo Anglani, maestro FIT Padel e organizzatore del Torneo – sarà un grande weekend di spettacolo non solo per gli appassionati di Padel ma per tutti gli amanti dello sport e anche per i vip che vi parteciperanno. La nostra struttura è fiore all’occhiello della Puglia, non capita tutti i giorni a chi non vive qui di poter praticare sport, circondati da ulivi secolari. Alcune anticipazioni di nomi? Al momento sono ancor top secret ma verranno svelati molto presto. Posso dirvi però, per fare intendere la caratura dell’evento, che saranno presenti diversi campioni del mondo della Nazionale del 2006!»

Una grande occasione di divertimento per tutti, anche per i semplici atleti e tesserati che solitamente frequentano il centro sportivo. La BS Padel Fasano infatti ha deciso di organizzare nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 giugno, un pre Torneo Vip chiamato “Aspettando il Torneo Vip” e che darà la possibilità ai finalisti di scendere in campo e partecipare al torneo insieme ai campioni del mondo.

«Uno dei primi obiettivi della nostra associazione è quello di diffondere la cultura del padel e dell’aggregazione – ha commentato Mario Chiatante, organizzatore del Trofeo Vip -. Con il torneo “Aspettando il Torneo Vip” diamo la possibilità a tutti di potersi mettere in gioco e di poter vivere il sogno di giocare contro un proprio idolo sportivo. Il torneo si dividerà in tre fasce di livello. Tutte le coppie finaliste (quindi con un totale di 6 coppie) si qualificano matematicamente al Torneo Bs Padel VIP. Ci aspettiamo una grande partecipazione non solo dei nostri tesserati ma di tutti i players della zona!».

Nei prossimi giorni, lo staff del Torneo Bs Padel VIP renderà note le modalità di acquisto biglietto e di accesso alla struttura, oltre ovviamente a tutti i nomi dei Vip presenti all’evento nelle vesti di padellisti.

Per informazioni aggiuntive o iscrizioni al torneo di qualificazione per il Torneo Vip è possibile contattare i numeri 327 1005877 (Mario), 333 2703230 (Alfredo). In alternativa inviare una mail a asdbspadelfasano@gmail.com .