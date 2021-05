Si è svolta nelle scorse settimane la fase provinciale dei campionati under, con il Tennis Club Fasano grande protagonista. A guadagnare l'accesso alla fase regionale, vincendo il raggruppamento brindisino, sono state le squadre “Under 14 femminile”, costituita da Olga di Bari e Chiara Capurso, e capitanata da Isa Arnese, ed “Under 14 maschile – team A”, nella quale militano Giampiero Gentile, Gianmaria Monopoli e Mattia Gentile (pur infortunato), capitanata da Romano Iacovazzi.

Se per le giovani atlete il percorso è stato piuttosto netto, più sorprendente la qualificazione alla fase successiva dei ragazzi a spese del favorito CT Ostuni, superato nello scontro diretto.

Pur ben figurando, si è invece fermata in provincia la corsa delle squadre “Under 12 maschile”, capitanata da Antonella Convertino e composta da Alessandro Stella, Tommaso Bagorda ed Alessandro Andriani, “Under 14 maschile – team B”, composta da Riccardo Corelli, Aldo Stendardo e Tommaso Rubino, capitanata da Ginetto Sarcinella, ed “Under 16 maschile”, capitanata da Gianluca Fratarcangeli e nella quale militano Luca Pinto, Mattia Pinto e Alberto Panico.

In attesa che inizino gli eventi dell’estate silvana, nelle prossime settimane ci sarà spazio anche per i campionati a squadre dei più grandi, con il Tennis Club Fasano che si presenta ai nastri di partenza con due team in Serie D2 maschile, uno in D3 maschile ed una in D2 femminile.