Lo Sc Fasano chiude con un pareggio il girone 2 di D1 a Brindisi

Domenica 23 maggio è andata di scena la sesta giornata del girone 2 di D1 che ha visto il team de lo Sc Fasano pareggiare per 2 a 2 sui campi in terra rossa del CT Brindisi. Per i verdetti finali bisognerà attendere la settima giornata dove però il team fasanese osserverà il turno di riposo.

Ottima la prova di Antonio Tramontano (3.2) che ha avuto la meglio sul promettente Cristiano Trabacca (3.3) per 6/3 6/2. Il maestro fasanese partito un pò contratto a causa della superficie e del forte vento ha dato il meglio di sé nel secondo set dove ha davvero concesso poco.

Donato De Pace (3.4) si è dovuto arrendere all'esperto Piero Cerasino (3.5) dopo più di due ore di gioco per 6/7 5/7 match dove il forte vento e un pizzico di sfortuna hanno condizionato maggiormente il fasanese.

Sconfitta anche per Giacomo Guarini (4.2) per mano di Riccardo Sardelli (4.1) per 1/6 2/6.

Il punto del definitivo pareggio biancazzurro è giunto dalla coppia formata da Antonio Tramontano (3.2) e Pierluigi Ciani (3.5) che ha avuto la meglio sulla coppia brindisina formata da Piero Cerasino (3.5) e Riccardo Sardelli (4.1) per 6/3 6/1 esprimendo un buon livello di gioco nonostante la superficie avversa quale la terra rossa.

«Il nostro obiettivo pre campionato - dichiara il maestro Tramontano - era la salvezza o il quinto posto (utile per il ripescaggio) dato il livello delle squadre inserite nel nostro girone. Abbiamo vinto in casa la prima giornata contro il Gravina, perso a Tuglie (squadra candidata alla promozione in C) perso in casa con il Njlaya (altra squadra candidata alla promozione in C) avremmo potuto pareggiare in casa con il Bitritto ma i valori in campo e soprattutto le classifiche hanno influito. Infine, abbiamo pareggiato a Calimera su terra (gara dove ho subito un infortunio mentre ero in vantaggio e non ho potuto disputare nemmeno il doppio e ieri il pareggio esterno sempre su terra con il CT Brindisi. Ora siamo quarti con quattro punti assieme al Calimera che domenica prossima affronterà in casa il fanalino di coda Gravina mentre il nostro team domenica prossima osserverà il turno di riposo. Per salvarci il Gravina dovrebbe pareggiare a Calimera ma è molto difficile. Fondamentale è arrivare in quinta posizione utile per il ripescaggio in D1 per il 2022. Si poteva fare meglio ma si poteva fare anche peggio quello che è certo che non è più possibile disputare un campionato del genere con solo giocatori fasanesi per il prossimo anno dovremo vedere di prendere almeno un innesto di II categoria perché no anche straniero».

Buone notizie giungono anche dal settore giovanile de lo Sc Fasano dove il team U14 maschile composto da Gianmatteo Picoco (4.3) e Lorenzo Leggieri (4.3) ha vinto il girone provinciale vincendo rispettivamente con il CT Latiano, CT Smash Torre SS e CT.Brindisi "B" guadagnando l'accesso alla fase regionale che prenderà il via nelle prossime settimane.

Tanta esperienza per il team U12 Maschile composto da Luca Murri, Gabriele Visciano e Alberto Orlando e per il team U12 Femminile composto da Alice Orlando e Ilenia Palmisano.

Davide Ciani U11 tesserato per il CT Mesagne raggiungendo la finale nel Torneo Kinder Tennis Trophy Trophy svoltosi presso il New Country Tennis Accademy Bari ha guadagnato l'accesso al master nazionale che si svolgerà a Roma nel mese di Agosto.

Nelle prossime settimane partiranno anche i gironi provinciali di D2 Maschile e Femminile.

Il team di D2 Maschile è composto da Vittorio Bianchi (4.2), Luciano Donnaloia (4.3), Daniel Balestra (3.5).

Il team di D2 Femminile è composto da Virginia Deleonardis (4.6), Elisabetta Latartara (NC) e Simona Crescenzo (NC).

Insomma tanta carne al fuoco allo Sc Fasano dove presso i campi del Timo's Park è ripresa a pieno ritmo la scuola tennis che proseguirà per tutta l'estate.