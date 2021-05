Domenica 16 maggio presso i campi del Timo's Park il team de lo Sc Fasano ha patito la sconfitta per 4 a 0 contro la compagine blasonata del Tennis Njlaya Bari.

Antonio Tramontano (3.2) è stato sconfitto dal pluricampione regionale Vito Marinelli (2.6) per 4/6 6/3 6/4. Il fasanese ha davvero espresso un tennis di alto livello che ha fatto venire diversi grattacapi al fortissimo tennista barese che è riuscito a spuntarla solo dopo quasi tre ore di partita.

Buona anche la prestazione di Dodo De Pace (3.4) che ha dovuto cedere al mancino e regolarista Gianluigi Vurro (3.3) per 6/3 3/6 3/6 dopo una lunga battaglia fatta di scambi molto prolungati.

Pierluigi Ciani (3.5) ha alzato bandiera bianca al velocissimo regolarista Raffaele Pierno (3.3) per 3/6 3/6 dopo un'estenuante battaglia.

Vittoria sfumata non senza lottare per il duo fasanese Tramontano e Giacomo Guarini (4.2) che hanno ceduto all'esperta coppia barese formata da Emilio Marturano (3.3) e Mario Pastore (3.4) per 7/6 3/6 4/10.

«Sono davvero orgoglioso della mia squadra - dichiara il maestro Tramontano - oggi abbiamo fatto sudare le cosiddette sette camicie ai nostri avversari prima di alzare bandiera bianca basta pensare che tre dei quattro matches si sono conclusi al terzo set. Personalmente ho espresso un tennis di alto livello nonostante la sconfitta contro un avversario pluricampione regionale e mio avversario sin da ragazzino dato che è mio coetaneo Vito Marinelli (giocatore ex 2.3) con il quale abbiamo dato vita a tante battaglie tennistiche nel corso degli anni. Essere riuscito a tener testa a un giocatore così forte mi riempie di soddisfazione. Anche i miei compagni Ciani, De Pace e Guarini hanno dato tutto e molto di più ma alla fine i matches sono terminati in favore dei biancorossi. Ci tengo a ringraziarli per l'impegno e l'attaccamento ai colori biancazzurri del tennis. Quest'anno sapevamo sarebbe stata dura dato il livello delle squadre presenti nel nostro girone».

Prossimo e ultimo appuntamento del girone 2 di D1 domenica prossima 23 maggio in trasferta sui campi in terra rossa.

Buone notizie giungono dal settore giovanile de lo Sc Fasano dove il team U14 formato da Lorenzo Leggieri (4.3) e Gianmatteo Picoco (4.3) si è qualificato alla fase regionale che prenderà il via a breve dopo aver vinto il girone provinciale vincendo rispettivamente contro il CT Latiano, Smash Torre Santa Susanna e CT Brindisi. Tanta esperienza invece per il team U12 Femminile composto da Alice Orlando ed Ilenia Palmisano e per il team U12 maschile composto da Gabriele Visciano ed Alberto Orlando.

Buoni risultati anche per Davide Ciani (U11) (tesserato per il CT Mesagne) che raggiungendo la finale del torneo Kinder Tennis Trophy svoltosi presso il New Country Tennis Academy Bari si è qualificato al master nazionale Kinder Tennis Trophy che si svolgerà a Roma nel mese di agosto.