Esordio casalingo in sordina per la formazione fasanese dello Sc Fasano inserita nel girone 2 (ci sono 4 gironi da 7 squadre) di D1 assieme al Ct Gravina, CT Tuglie degli Ulivi, Tennis Njlaya, CT Calimera, CT Gutto Bitritto e CT Brindisi.

Il team fasanese composto da Antonio Tramontano, Dodo De Pace, Pierluigi Ciani, Giacomo Guarini e dal capitano Giampiero Venerito ha vinto l'incontro per 3 a 1 (gli incontri si sono svolti a porte chiuse) contro la compagine gravinese domenica 18 Aprile presso i campi pressostatici del Timo's Park.

A portare il primo punto è stato il solidissimo Antonio Tramontano (3.2) che ha regolato con un perentorio 6/1 6/0 Salvatore Pepe (3.3).

Il secondo punto è giunto per mano di Dodo De Pace (3.4) autore di una partita tatticamente perfetta che ha sconfitto l'esperto Michele Loglisci per 6/4 6/2.

Sconfitta per Giacomo Guarini (4.2) che si è dovuto arrendere al regolare Davide Gramegna (4.1) per 1/6 3/6.

Il punto che ha regalato la vittoria ai fasanesi è giunto dal doppio: la coppia formata da Antonio Tramontano (3.2) e P.luigi Ciani (3.5) ha sconfitto Salvatore Pepe (3.3) e Davide Gramegna (4.1) per 6/1 6/0.

Risultato importantissimo quello di oggi sul Gravina in ottica salvezza -dichiara il maestro Tramontano- vincere è stato fondamentale. Sono contento anche del tennis espresso da me e dai miei compagni. Unico dispiacere è stato giocare senza pubblico amico ma speriamo che per il prossimo match casalingo il 2 maggio contro il fortissimo Tennis Njlaya la situazione possa migliorare sotto questo punto di vista.

Nel nostro girone il livello è molto alto, 4 formazioni si salvano giocandosi poi la fase ad eliminazione diretta per la serie C e 3 rettocedono basta pensare che domenica prossima 25 Aprile andremo a Tuglie (campi in terra rossa) dove e stato allestito un team con tre giocatori su cinque di seconda categoria stranieri per cercare la scalata in serie C.

Ovviamente proveremo a vendere cara la pelle comunque.