Il fasanese Andrea Palazzo partecipa alla Coppa Italia Turismo all’Autodromo del Mugello

Si è svolta lo scorso weekend la tappa iniziale della Coppa Italia Turismo all’Autodromo del Mugello. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Peroni Race, vedeva al via più di 30 vetture, suddivise in due divisioni.

Tra gli iscritti, il giovane fasanese Andrea Palazzo, a bordo della Peugeot 308 RC curata da AC Racing, che al debutto e sotto la pioggia si è imposto in entrambe le gare nella 2ª Divisione, piazzandosi al all’ottavo posto assoluto in Gara 1 e al terzo posto assoluto in Gara2.

Il campionato proseguirà nel weekend dell’8-9 maggio con la seconda tappa presso l’Autodromo di Imola.