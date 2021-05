Il chitarrista fasanese Francesco Schiavone esordisce con l’album "The sound of life"

Francesco Schiavone è un giovane musicista chitarrista di Fasano, provincia di Brindisi, già componente di progetti musicali quali Cambio di Rotta, Alter-Ego e 9millimetri. È inoltre docente di Produzione di brani inediti presso la scuola Mavy Emotions.

Negli ultimi anni, prima che il covid-19 prendesse il sopravvento, Francesco ha avuto diverse esperienze con band locali e regionali da turnista che hanno arricchito il suo bagaglio artistico. Ora dopo anni di produzione finalmente può lanciare per l'uscita il suo primo lavoro da solista in uscita per il prossimo 23 Maggio 2021, grazie anche alla Triode Productions.

L’album "The sound of life" sarà disponibile per ora solo in copia fisica, contrariamente alle leggi di mercato musicale attuale, proprio a voler ridare lustro al supporto che ha caratterizzato l'industria musicale degli ultimi 40 anni ma che ultimamente sta definitivamente scomparendo: il Compact Disc (CD). Per prenotarlo o acquistarlo potete contattare direttamente Francesco Schiavone via mail (kecco91fs1@gmail.com) o su Facebook oppure online su Ebay.

Punti Vendita:

- Mondadori Point (Via Roma 29, Fasano)

- Scuola di Musica Mavy Emotions (Via Narciso 9, Fasano)

L'album "The sound of life", vuole esprimere il percorso della vita, passo dopo passo, attraverso i suoni della chitarra elettrica.

La copertina, proprio come una foto vintage, vuole essere il "negativo" (la base ed il riferimento) dell'intero album.

Le 7 tracce che lo compongono sono metaforicamente i giorni della settimana: dall'apertura albeggiante di "Sunrise" si attraversano 7 mood differenti, che aprono il panorama in cui la melodia la fa da padrone.

Il disco scorre con tracce chiare, splendenti e con riferimenti artistici cari al musicista come "Jump in the Blue" e il singolo "California", ma anche con momenti ripetitivi come il brano "The Day The Sky", volutamente così prodotta ad evidenziare i loop del ciclo della vita.

La title track "The Sound of Life" vuole essere uno spartiacque dell'album dando appunto sonorità più dark e rinforzate di ritmica, che appunto determinano il mood delle successive due tracce "Soul" e "Sunset" ricche di suoni di archi e chitarre acustiche a chiusura dell'album.

A marcare il riferimento al mistero della "vita", per i più curiosi, Francesco ha aggiunto una "ghost track" finale nascosta.

Presto ci saranno novità anche in merito all'uscita digitale dell'album.