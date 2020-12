Approvata mozione per estendimenti rete metanifera: soddisfatto Scianaro

«Esprimo soddisfazione per l’approvazione della mozione da me presentata e discussa oggi nell’assise del consiglio comunale che vedeva come oggetto i “nuovi estendimenti della rete metanifera in zone carenti sul territorio di Fasano e frazioni, e la scadenza del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale”, da parte dell’amministrazione Zaccaria».

A dichiararlo è il consigliere del movimento politico Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro.

«È da tempo, che avevo posto l’attenzione su questa delicatissima problematica che vede interessati vari ambiti del territorio di Fasano e frazioni, privi di un servizio ormai essenziale per tante famiglie ed attività commerciali oltre che turistico- recettive.

Tanti sono i cittadini fasanesi che da tempo sollecitano questo stato di necessità avendo deciso per opportune e personali ragioni di vivere in zone come Selva di Fasano, Canale di Pirro, Laureto, Cocolicchio, Stazione ecc. ed attendono un intervento risolutivo su questi territori.

Abbiamo di concerto con la maggioranza condiviso questa necessità, ed emendato la mia proposta, affinché si solleciti il comune capofila (Brindisi) insieme a tutti gli altri comuni dell’Ambito Territoriale Minimo N.15, ad adempiere a tutti gli atti propedeutici per la predisposizione del bando di gara».