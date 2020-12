Scianaro presenta una mozione su “Nuovi estendimenti della rete metanifera”

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione ex art.23 co.7 Reg. Cons. Com. su “nuovi estendimenti della rete metanifera in zone carenti sul territorio di Fasano e frazioni, e scadenza servizio pubblico distribuzione gas naturale”.

Questo il test della nota:

«Visto che sono trascorsi quasi cinque anni di questa amministrazione e nulla è dato sapere sulla scadenza del “servizio pubblico distribuzione gas naturale sul territorio di Fasano e frazioni”,

che più di due anni fa, il sottoscritto ha sollevato questo problema, chiedendo chiarimenti e attenzione da parte dell’amministrazione,

che gli impegni assunti nell’unico incontro con il tecnico della società affidataria dello studio del territorio, per quanto è dato sapere, non ha fornito riscontro in merito alla situazione locale e a tutto l’ambito territoriale minimo n.155,

che tanti sono i cittadini fasanesi che da tempo sollecitano questo stato di necessità avendo deciso per opportune o forzate ragioni, di vivere in zone come Selva di Fasano, Canale di Pirro, Laureto, Stazione ecc. ecc. ancore sprovviste di metanizzazione,

che è necessario sapere se l’amministrazione ha tra i suoi obbiettivi la volontà di realizzare la metanizzazione in queste zone ancora prive di tale servizio,

che proroghe e quant’altro determinano solo vantaggi al concessionario, non determinando ritorni economici nè investimenti sulla rete, a danno dei cittadini di Fasano.

Si chiede di dare avvio al procedimento amministrativo al fine di inserire le zone di Fasano carenti di rete di metanizzazione e definire la questione della proroga del servizio pubblico distribuzione gas naturale territorio di Fasano e frazioni».