Nasce il comitato “Europa Verde” a Fasano

Nonostante l’emergenza Covid-19 che ha segnato il 2020, risulta costante la crescita di Europa Verde nella Provincia di Brindisi. La maggior parte dei tesserati sono soprattutto giovani under 30. Ad oggi sono presenti tesserati nelle città di Brindisi, Fasano, Latiano, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Cisternino e Carovigno.

Dopo l’ufficializzazione della nascita del comitato cittadino di Europa Verde nella città di Brindisi è notizia di oggi l’ufficializzazione della nascita del comitato cittadino della città Fasano.

La decisione viene comunicata direttamente dalla sua candidata alle scorse elezioni regionali, Caterina Marini che, dopo il risultato elettorale conseguito, vuole dare seguito al progetto politico socio-ambientale che lei stessa rappresentava e unire tutti quei cittadini che sono preoccupati delle sempre più urgenti problematiche ambientali, e interessati a prospettive di sviluppo sostenibile nella gestione del territorio, delle risorse naturali, dei rifiuti e, dunque, della qualità della vita.

«La decisione – spiega Marini -, ampiamente condivisa con il gruppo che assieme a me sta dando vita a questo nuovo soggetto politico per la città di Fasano, è fortemente sostenuta a livello provinciale e regionale in un progetto di crescita di Europa Verde a livello nazionale. La questione ambientale e tutte le altre questioni ad essa connesse, ovverosia quelle economiche, sanitarie e sociali, non possono continuare ad essere ignorate. Ed è dando voce ai cittadini di ogni territorio, portatori di interesse e attenzione “verdi” che si può cominciare quel percorso di cambiamento non più rinviabile. I cittadini più giovani sono e saranno i principali attori di questo cambiamento perché sono loro i protagonisti del futuro. Il nostro sogno è che Europa Verde Fasano sia aperta a tutti, ma soprattutto a loro. Credere al cambiamento è possibile, ma essere in tanti aiuta a realizzarlo!».

Caterina Marini precisa, inoltre, che il 30 novembre prossimo scadrà il tesseramento ad Europa Verde, al costo di €10, ma gratuito per i giovani entro i 26 anni d'età. Chi fosse interessato a far parte del cambiamento può procedere sia web "Aderisci ai Verdi" http://verdi.it/aderisci-ai-verdi/ sia attraverso l'indirizzo email: europaverdefasano@gmail.com o verdibrindisi@gmail.com .