Il sindaco a Legrottaglie: «Il Patto per la sicurezza è stato da me firmato due giorni fa»

«Probabilmente ancora distratta risultato della campagna elettorale regionale, il consigliere Legrottaglie è arrivata di nuovamente in puntuale ritardo: il Patto per la sicurezza da lei richiesto a gran voce è stato da me firmato due giorni fa. Giovedì 8 ottobre ho trasmesso il Patto al Prefetto di Brindisi e al presidente del Consiglio comunale».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Inoltre, nello spirito di unità e collaborazione che vogliamo ci sia quando si affrontano problemi come la sicurezza di tutti i cittadini, e ci sono da fare scelte di fondo, abbiamo convocato i capigruppo di maggioranza e opposizione per il prossimo 15 ottobre per una condivisione del Patto e di tutte le altre misure in fase di elaborazione. Tra le misure contenute nel documento, vogliamo installare, d’intesa con tutte le Forze dell'ordine, nuove telecamere di sorveglianza».