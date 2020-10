Sibilio: «I toni deliranti di Olive e Trisciuzzi falsano completamente il significato dell'appoggio»

«I toni deliranti del comunicato dei consiglieri Olive e Trisciuzzi (leggi qui) falsano completamente il significato dell'appoggio che abbiamo concesso alla sua mozione».

A dichiararlo è il Segretario del Partito Democratico Fabio Sibilio.

«Il voto favorevole della maggioranza ha un preciso significato politico: sottolineare la volontà di fare per intero la nostra parte nel miglioramento del centro storico di Fasano, come di tutto il territorio comunale, in collaborazione con le opposizioni e con i privati.

Lo dimostra la grande scelta di fondo dei Piani di Rigenerazione Urbana, sui quali molto presto daremo notizie buone e concrete. Lo dimostra la volontà di trasferire gli uffici comunali via dal piano terra di piazza Ciaia. Lo dimostra aver trasformato in soli tre anni la fine di giugno nell'inizio della stagione estiva, con spettacoli di livello mai visto nella storia.

Fasano sta guardando avanti e pianificando il rilancio del centro storico.

Si ricordino i consiglieri, teorici della "decrescita felice" (ovvero "degrado depressivo"), che le grandi opere servono a creare lavoro, a dotare Fasano di infrastrutture che per molti anni non è riuscita a dare e a mettere la città finalmente al passo con i paesi vicini».