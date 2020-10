Scianaro presenta una mozione sulla manutenzione straordinaria del “Palazzo dell’orologio”

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione sulla manutenzione straordinaria del “Palazzo dell’orologio”.

Questo il testo della nota:

«CONSIDERATO

che la città di Fasano è una delle mete più ambite della Puglia, scelta da molti turisti provenienti da molte parti del mondo, dato confermato dall’elevato numero di presenze nel nostro territorio;

CONSIDERATO

che in piazza Ciaia, nel centro della città, c’è il palazzo dell’orologio, immobile di indubbio pregio storico, dove tra i vari uffici é allocato l’Infopoint, servizio deputato ad offrire ai tanti turisti, utili indicazioni per un gradevole soggiorno nel nostro territorio;

VISTO

che il palazzo dell’orologio, immobile di straordinario pregio storico, versa in uno stato d’impietoso degrado, e non rappresenta un bel biglietto da visita per una città a forte vocazione turistica;

VISTO

che ad oggi nulla è dato sapere e nulla è stato fatto in merito alla problematica evidenziata, e che un’attenta amministrazione non può non valutare favorevolmente la definitiva risoluzione del problema.

Per quanto esposto, il Consiglio Comunale di Fasano

DELIBERA

Di dare mandato al dirigente del servizio Lavori Pubblici di predisporre tutti gli atti affinché in tempi ristretti prima dell'avvio della prossima stagione estiva si possa addivenire all'intervento di manutenzione straordinaria, in modo da ridare degno decoro ad un immobile di elevato pregio storico quale il palazzo dell’orologio in piazza Ciaia».