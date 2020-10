Convocato il prossimo consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio, l'avv. Vittorio Saponaro, rende noto che è stata ravvisata la necessità di convocare il Consiglio Comunale per porre all'esame e all'approvazione gli argomenti di propria competenza.

La convocazione del Consiglio, nell'apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta ordinaria, è fissata per il giorno martedì 6 ottobre 2020 alle ore 16:00 in prima convocazione.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione resocontazioni integrali sedute di consiglio comunale 29 luglio, 26

Settembre 2019 e 4 agosto 2020

2) Deliberazione di giunta comunale n. 192 del 27 agosto 2020, avente ad oggetto:

"variazione PEG 2020 direzione avvocatura del Comune di Fasano. Provvedimenti…"-ratifica

3) Deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 03 settembre 2020, avente ad oggetto: "bando MIBACT per l’accesso al fondo emergenze imprese-biblioteche-D. M. 267 del 04.06.2020. Presa d'atto riconoscimento contributo, atto dì indirizzo per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale Ignazio Ciaia e variazione urgente al DUP e di Bilancio 2020/2022 con conseguente adeguamento al PEG 2020/2022-annuautà 2020" - Ratifica

4) Deliberazione di giunta comunale n. 209 del 10 settembre 2020, avente ad oggetto: “variazione PEG anno 2020-competenze componenti seggi elettorali-referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21 settembre 2020"- ratifica.

5) Deliberazione di giunta comunale n. 213 del 22 settembre 2020, avente ad oggetto: "II

Variazione PEG anno 2020-competenze componenti seggi elettorali-referendum

Costituzionale ed elezioni regionali del 20-21 settembre 2020"_ratifica.

6) Deliberazione di giunta comunale n. 212 del 14 settembre 2020, avente ad oggetto: “variazioni urgenti al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e al Bilancio di previsione 2020-2022"ratifica

7) Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 193. Comma 8, del d. Lgs. N. 267/2000.

8) Mozione urgente consiglieri Trisciuzzi e Olive: consiglio comunale aperto e monotematico su interventi di regimentazione e protezione idraulica a Fasano, interventi di sostegno alla cittadinanza danneggiata.

9) Disposizioni in merito all'affidamento dei servizi di gestione custodia pulizia e manutenzione del manto erboso del campo sportivo "Vito Curlo" e compendio immobiliare annesso - rinnovo convenzione.

10) Distretto urbano del commercio - approvazione atto costitutivo.