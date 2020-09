Alluvione Fasano, i consiglieri Trisciuzzi e Olive chiedono un consiglio comunale urgente

«Le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio di Fasano il 7 e 23 settembre hanno messo in ginocchio la nostra Città. Le immagini di Via Costa a Pezze di Greco, di Torre Canne e Pozzo Faceto, maggiormente interessate dal deflusso delle acque meteoriche che dalla collina porta al mare, non possono lasciare indifferenti nessuno».

A dichiararlo sono i consiglieri Raffaele Trisciuzzi e Maria Rosaria Olive.

«I danni alle abitazioni, alle auto, alle attività commerciali e a tutto il comparto agricolo e produttivo sono ingenti ed evidenti, così come non risulta tollerabile ai cittadini colpiti dalla calamità il costante rischio e la paura cui sono sottoposti ogni qualvolta vi siano piogge di media o grave intensità.

Ad oggi gli interventi di regimentazione idraulica e quelli di sostegno economico alla città risultano insufficienti a contenere il rischio e i danni i nostri concittadini.

È il momento di aprire un dibattito sullo stato dell’arte e sugli interventi in cantiere, immediati e concreti, passati, presenti e futuri per restituire serenità e fiducia ai cittadini, proprio in queste ore in preda alla disperazione e all’esasperazione.

Visto il grave stato di emergenza in cui versa il territorio, atteso che siamo solo all’inizio della stagione autunnale solitamente interessata da questi gravi eventi metereologici, i Consiglieri Comunali Raffaele Trisciuzzi e Maria Rosaria Olive, nella giornata di ieri, hanno protocollato al Sindaco una mozione urgente, per discutere un Consiglio Comunale aperto e monotematico. Lo scopo è assicurare la massima partecipazione della cittadinanza, della Protezione Civile, degli organi regionali e comunali preposti alla protezione idraulica della Città, al fine di conoscere, promuovere e porre in essere interventi concreti di sostegno economico e di prevenzione del rischio idrogeologico».