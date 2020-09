Sanità, Amati: «Indette le gare per fornire letti emodialisi a Fasano entro qualche settimana»

«A Fasano letti bilancia per emodialisi: indette le gare per fornire i letti entro qualche settimana».

Lo dichiara Fabiano Amati, rieletto al Consiglio regionale della Puglia.

«L’Asl di Brindisi sta procedendo con l’acquisto di otto letti bilancia specifici per emodialisi e di un letto di riserva in caso di guasto per il Centro di assistenza decentrata (CAD) Dialisi di Fasano.

L’acquisto di nuovi letti per il CAD di Fasano andranno a migliorare ancora di più la rete di assistenza territoriale nell’ottica di renderla più efficiente e all’avanguardia in base alle esigenze di cura della provincia di Brindisi».