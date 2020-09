Rielezione del Consigliere Regionale Amati, i ringraziamenti del Segretario del PD Fasano

«Grazie, grazie, grazie. A tre giorni dall'esito della tornata elettorale che ha visto trionfare il Centrosinistra e che ha portato alla rielezione del Consigliere Regionale Fabiano Amati, mi preme ringraziare tutti, dagli elettori allo staff, e a quanti costituiscono il gruppo dirigente. Il Partito democratico ha raggiunto un consenso pari a quasi al 45%, calamitando il consenso elettorale sul proprio candidato, meritevole della fiducia e del consenso per l'operato svolto».

A dichiararlo è Fabio Sibilio, Segretario del Partito Democratico di Fasano.

«La portata del successo è facile da misurare. Amati ha raccolto voti oltre che da a Fasano, dove si contano più di 6000 preferenze, anche da tutta la provincia, sintomo di un lavoro organico, capillare, e non di mero campanilismo. L'analisi del risultato provinciale ci offre anche un altro dato: grazie al tornado Amati e alle percentuali bulgare registrate a Fasano il centrosinistra brindisino ha minimizzato la sconfitta. Questo aspetto mi auguro porti ad una attenta riflessione soprattutto nelle stanze della Provincia e della direzione provinciale che, da oggi, dovranno spendersi per far sì che il Governo Regionale annoveri tra le sue fila un Brindisino.

Da oggi si ricomincia a lavorare per costruire la coalizione che affronterà le amministrative del 2021 per confermare Zaccaria al governo del paese. Quando il centrosinistra mette in campo una proposta chiara e valida, esso è in grado di essere protagonista, lasciando poco o niente alla destra, apparsa disunita edisorganizzata».