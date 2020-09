Questa sera Fabiano Amati in piazza Ciaia per ringraziare i suoi elettori

Questa sera alle ore 20 Fabiano Amati sarà in piazza Ciaia a Fasano per salutare e ringraziare tutta la città e quanti hanno permesso la sua rielezione nel Consiglio regionale della Puglia, con ben oltre 10 mila preferenze in tutta la provincia di Brindisi.

«Mi piacerebbe incontrarvi -spiega Amati - per tenere bene a mente il volto e le speranze di chi mi ha mandato».