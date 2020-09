Arredo urbano e illuminazione in viale stazione, Scianaro: «Di questi interventi neppure l’ombra»

«“Se vuoi... puoi”, ma a quanto pare a questo slogan occorre aggiungere “non fai”»

A dichiararlo è il candidato al consiglio regionale Antonio Scianaro della lista “La Puglia Domani” a sostegno di Raffaele Fitto.

«Nell’ottobre scorso esprimevo soddisfazione dopo che in consiglio comunale avevo ricevuto rassicurazioni sul ripristino della pubblica illuminazione in viale Stazione a beneficio dei tanti automobilisti e residenti che transitano su questa trafficata arteria stradale, e sul rifacimento dell’arredo urbano alla stazione di Fasano.

È trascorso quasi un anno ma di questi interventi neppure l’ombra. Non solo. A inizio 2021 saranno quasi due anni dall’approvazione in consiglio comunale della mozione che prevedeva l’accensione di 16 pali non funzionanti perchéé privi di pannello solare su viale Stazione, nel tratto compreso tra l’officina Mercedes e la rotatoria adiacente la Stazione Ferroviaria. Anche di questo intervento non si ha contezza.

È tempo che il sindaco Francesco Zaccaria e i suoi adepti badino meno alla campagna elettorale del loro candidato di fiducia e si concentrino sui lavori di cui necessità la città. Interventi necessari al decoro urbano ed alla sicurezza di centinaia di cittadini che chiedono rispetto e non slogan».