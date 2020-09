Amati: «Più sport e strutture ad hoc per migliorare la qualità della vita e il senso di appartenenza»

«Mi candido perché ho dimostrato che alle promesse possono seguire i fatti. Un esempio concreto è il cantiere del palazzetto dello sport di Fasano: è davvero il sogno che si realizza per una città che lo ha desiderato per 30 anni, anni in cui tanti atleti e appassionati sportivi hanno dimostrato sacrificio e impegno pur di portare a casa altrettante vittorie nonostante la carenza di impianti sportivi adeguati. Ed è a loro che va il merito di questa vittoria: avere presto un nuovo palazzetto per accrescere il senso di appartenenza alla città».

Lo dichiara il presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, Fabiano Amati, candidato alle prossime elezioni regionali, presentando il punto 9 del programma “Una candidatura per tante buone ragioni”.

«Oggi il cantiere è aperto, ci sono operai e tecnici - spiega Amati - al lavoro per portare a termine ciò che la volontà ha messo in atto con una serie di provvedimenti nel 2016: il palazzetto è stato finanziato per 2 milioni di euro dal Governo nazionale e per la restante parte - ovvero 1 milione di euro - dalla Regione Puglia, finanziamento disposto con un mio emendamento alla legge di bilancio del 2016. Tutto questo è stato reso possibile da una straordinaria unità di intenti tra Comune di Fasano, Regione Puglia, Governo nazionale e Coni. Ma la città di Fasano non è l’unica che ha potuto gioire per questo importante traguardo. Gli altri comuni interessati dal finanziamento sono Cisternino, Monopoli, Specchia, Turi, San Giorgio Jonico, Tricase, Grumo Appula, San Severo, Ugento, Gioia del Colle».