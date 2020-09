Ospedale Monopoli-Fasano, Amati: «Una battaglia vinta per il bene di un intero territorio»

«Mi candido per continuare a seguire la realizzazione di un’opera importante per il territorio, il nuovo ospedale Monopoli-Fasano, dimostrazione del fatto che la volontà premia sempre. È dal 2011 che dedico gran parte del mio impegno politico per fare in modo che ci fosse anche tra Bari e Brindisi un ospedale in grado di curare le malattie tempo-dipendenti, cioè quelle che se non arrivi in tempo sei spacciato».

Lo dichiara il Presidente della Commissione bilancio della regione Puglia Fabiano Amati, candidato alle prossime Elezioni regionali, presentando il punto 8 del programma una candidatura per tante buone ragioni.

«Questa importantissima opera oggi è un cantiere in continua progressione, non è più solo un'idea o un mucchio di carte, e servirà a fare ciò che mai - e ripeto mai – è stato fatto negli ospedali di questo territorio, in un raggio di 130 km. Questa è stata la mia battaglia per anni, fatta di continui - talvolta estenuanti - sollecitazioni, richiami, lettere, rimproveri, ma anche ringraziamenti e incoraggiamenti affinché non si perdesse ancora altro tempo prezioso per garantire la messa in opera di questa struttura oggi più che mai indispensabile. Ho conosciuto tanti cittadini desiderosi quanto me di tagliare quel traguardo sempre più vicino e li ringrazio perché non hanno mai perso la fiducia nelle istituzioni e soprattutto nel mio impegno per questa giusta causa».