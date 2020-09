Amati: «La messa in sicurezza delle strade al centro del mio impegno. La 172 dir esempio concreto»

«Mi candido perché in tanti anni ho dimostrato che alle parole possono seguire i fatti e il mio impegno per un’arteria stradale pericolosa oggi è l’esempio concreto. Sono infatti sotto gli occhi di tutti i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Strada statale 172 dir tra Fasano e Laureto. Anni per ottenere risposte, rinvii seguiti da altrettante sollecitazioni: ogni giorno ho dedicato il mio impegno politico, invitando gli uffici regionali, l'Anas e non ultimo il Governo Nazionale a sbloccare la situazione, ferma nella giungla della burocrazia».

Lo dichiara il Presidente della Commissione bilancio della regione Puglia Fabiano Amati, candidato alle prossime Elezioni regionali, presentando il punto 7 del programma “Una candidatura per tante buone ragioni”.

«Una battaglia lunga che ho portato avanti con l'aiuto di tanti cittadini fiduciosi che non smetterò mai di ringraziare per il sostegno che non mi hanno fatto mai mancare negli anni più difficili, facile nutrimento per i profeti di sventura. I lavori finanziati dalla Regione Puglia sin dal 2011, sono oggi realizzati dall’impresa PA e CO Srl di Matera che consegnerà l'opera completa tra qualche settimana, come da programma. La storia di questa strada ci insegna che la volontà e la determinazione premiano sempre».