Oggi la presentazione di tutti i candidati del partito azzurro

Oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 18, la coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Brindisi, Laura De Mola, ha indetto una conferenza stampa di presentazione di tutti i candidati del partito azzurro in corsa per le prossime elezioni regionali pugliesi.

All'incontro saranno presenti, oltre alla coordinatrice provinciale, anche il commissario regionale di Forza Italia Mauro D'Attis ed il coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia Mario Schena.

L'evento si svolgerà presso il Laboratorio Urbano di Fasano sito in corso Vittorio Emanuele. Per la normativa anti-Covid, si raccomanda l'utilizzo della mascherina per giornalisti, operatori e cittadini, per partecipare all'incontro.

«Fasano - sottolinea Laura De Mola - è una città che, negli anni, ha dato molto a Forza Italia ed a tutto il centrodestra. Per questo ringrazio sia il commissario regionale Mauro D'Attis che il Presidente Raffaele Fitto, per aver accettato il mio invito. Da Fasano può partire una nuova pagina per la nostra regione e per l'imminente futuro - chiosa De Mola - anche per la nostra città».