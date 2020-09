Fabiano Amati inaugura oggi il suo comitato elettorale a Montalbano

Questa sera, venerdì 4 settembre, il Consigliere regionale Fabiano Amati, Presidente della Commissione regionale bilancio, candidato alle Elezioni Regionali Puglia 2020, inaugurerà il Comitato Elettorale di Montalbano (Fasano). L’appuntamento è alle ore 19.00, nella sede in via Calatafimi n. 59. Nel corso della serata, Amati presenterà il suo impegno per la Regione Puglia e il suo programma elettorale.

L’evento è aperto alla cittadinanza.