"Fasano ce la fa", aperto comitato online per Emiliano Presidente

È attivo il comitato online “Fasano per Emiliano Presidente”, uno spazio virtuale per la condivisione di idee e materiale in questa singolare campagna elettorale fatta di distanziamenti, pochi eventi di piazza e molta comunicazione sui social network.

Per accedere al gruppo Facebook è possibile farlo attraverso il link:

https://www.facebook.com/groups/3257190687691743?notif_id=1599132430644565¬if_t=groups_member_joined&ref=notif

“La Puglia ce la fa” è lo slogan che il presidente uscente ha scelto per la sua ricandidatura alla guida della Regione. Lo stesso slogan che, attraverso i comitati, si va declinando in ogni città per raccontare gli effetti di questi cinque anni di governo regionale su tutto il territorio.

Spazi virtuali, ma non solo, che nascono con l’ambizione di raggiungere nei prossimi giorni comunità, case e cittadini per ascoltare proposte e condividere materiale sul programma del prossimo mandato.

Per chi non fosse iscritto a Facebook, può consultare il materiale elettorale ai seguenti link: