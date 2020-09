Scianaro: «Bene il nuovo presidio sanitario per i tamponi, il resto è solo campagna elettorale»

«Appare, infatti, quanto mai bizzarra ed inopportuna la scelta di posizionare il “drive thru” per l’esecuzione dei tamponi nei pressi dell’edificio scolastico di via Collodi e, ancor più, posizionarlo su una traversa di una via ad alto scorrimento.

Per non dire del battage mediatico degno di una prima alla scala con una serie di attori, guarda caso, molti dei quali impegnati in campagna elettorale».

Lo afferma Antonio Scianaro, candidato alla Regione nella lista del Presidente Fitto.

«Se da un lato appare opportuna la presenza di un tale presidio, dall’altra la scelta del luogo risulta quanto mai inopportuna, così come quella di alcuni candidati di fare dello stesso un chiosco elettorale.

Il DG Pasqualone ed il direttore del dipartimento Dott. Termite non si sono accorti di tale infelice collocazione?

E soprattuto, come intendono affrontare una seconda ondata del COVID se ancora oggi si registrano tempi lunghi per l’esecuzione dei tamponi e anche la disorganizzazione dei dipartimenti che sono il tallone di Achille di tutto il sistema, cui dovremo subito porre mano con la collaborazione in primis dei medici e di tutti gli operatori sanitari e con i Sindaci, augurandoci non siano come il nostro concittadino Zaccaria che meglio farebbe a dare primaria importanza alla salute dei cittadini e non certo ad iniziative strumentali».