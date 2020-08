Domani l’inaugurazione del comitato elettorale del Movimento 5 Stelle di Fasano

Si terrà, domani, lunedì 31 agosto a Fasano, alle ore 19.30 in via Bianchi 12 l’inaugurazione del comitato elettorale per Antonella Laricchia Presidente, nella sede degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Fasano.

Interverranno la candidata presidente del Movimento 5 Stelle e della lista Puglia Futura, Antonella Laricchia, la candidata al consiglio regionale Emanuela Della Campa, i deputati Anna Macina e Giovanni Vianello. Un appuntamento per affrontare temi importanti per il territorio come agricoltura e sostenibilità ambientale.

«Dopo anni nell’associazionismo ho sentito il desiderio di fare qualcosa di più - spiega la candidata consigliera Emanuela della Campa, avvocato e mediatrice culturale di origini napoletane, adottata dalla Puglia da tanti anni e attivista del M5S sul territorio - l'idea di poter collaborare alle decisioni che riguardano la vita dei cittadini è stata la motivazione che mi ha spinto a candidarmi. Provengo da una terra ricca di storia, ma dove ho conosciuto anche situazioni di degrado sociale molto profondo. Da questo è nato il mio impegno nel mondo del sociale, nei confronti delle categorie più bisognose della società. Oggi, credo che la vita dei pugliesi con Antonella Laricchia Presidente possa davvero migliorare».

«L’appuntamento con le inaugurazioni sul territorio sono per me un momento molto importante - spiega Antonella Laricchia - perché frutto dell’impegno e della passione di tanti attivisti, cittadini che si mettono a disposizione della politica e lo fanno con dedizione, la stessa che ritrovo nei candidati nella lista del Movimento 5 Stelle e Puglia Futura. Solo con questi cittadini perbene possiamo scrivere una nuova pagina della storia della Puglia».

L’evento sarà svolto nel rispetto della normativa anti Covid e garantendo il distanziamento sociale.