Palmariggi controbatte: «Bianchi smentito ancora una volta dai numeri»

Continua il botta e risposta tra i consiglieri Vito Bianchi e Pier Francesco Palmariggi che replica così:

«Il Consigliere Bianchi si sta guadagnando anche la bocciatura in matematica. Il Comune di Fasano, per gli eventi della stagione estiva appena conclusa, ha previsto un contributo economico di 6mila euro per la rassegna di Fasanomusica: otto eventi svolti tra Piazza Ciaia e Piazza Mercato Vecchio (“Emozioni, viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti, Alessandro Quarta, “Il grande jazz”, “Giovani Talenti Pugliesi”, Canzoniere Grecanico Salentino, Trio Mariozzi, Daniela Mastrandrea e Duo Manara), di 7mila euro per il Festival Metropolitano Bari in Jazz: dieci eventi svolti al Minareto della Selva (Planette Sauvage, Aly Keita, Raiz & Radicanto, Omar Sosa, Kekko Fornarelli, L’Escargot, Radiodervish, Anna Cinzia Villani e Luca Aquino e Giovanni Guidi) e di 20mila euro per il Locus Festival: due concerti al Parco Archeologico di Egnazia (Niccolò Fabi e Vinicio Capossela). Per un totale di 33mila euro.

Il Comune ha, inoltre, impegnato 34mila euro per il concerto di Daniele Silvestri, a fronte dei quali ha incassato circa 27mila euro dalla vendita dei biglietti che, chiaramente, ridurranno nettamente i costi per la realizzazione dell’evento.

Quindi, ribadisco, la spesa del Comune di Fasano per gli eventi estivi del 2020, si attesterà attorno alla cifra totale di 40mila euro per ventuno eventi del valore artistico complessivo di circa 200mila euro.

Di tragicomico resta soltanto l'avventura politica del Consigliere Bianchi, anacronistica nelle idee, povera di cose realizzate e limitata a isterici battibecchi a cui non presteremo ulteriore attenzione».