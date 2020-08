Bianchi replica: «La risposta di Palmariggi è tragicomica: o mente, o non sa»

«Immaginavamo che i membri della maggioranza che governa Fasano non avrebbero compreso il senso del nostro intervento sulle scelte turistico-culturali compiute nei mesi estivi, e avrebbero provato, come è loro costume, a mescolare le carte, fornendo dati menzogneri.

Questa la replica di Vito Bianchi al consigliere comunale Pier Francesco Palmariggi.

«Ma francamente, la puerile risposta che il consigliere Palmariggi si è affrettato a regalarci appare pure tragicomica: alle motivazioni che ci facevano ritenere sbagliati gli stanziamenti, invero cospicui, per i concerti dell’estate fasanese, avevamo infatti unito anche la delibera di giunta comunale n. 163 del 24 luglio 2020 in cui, pari pari, venivano riportate le cifre da noi rese pubbliche, cosicché le testate giornalistiche potessero verificare l’esattezza delle nostre asserzioni.

Quindi, o Palmariggi non ha letto quella delibera firmata dal suo sindaco e dai suoi assessori, oppure è in malafede.

In ogni caso, noi confermiamo, forti dell’evidenza di un atto ufficiale, tutto quanto abbiamo precedentemente esposto, con buona pace di Palmariggi. Il quale, inoltre, mente altresì, o non ricorda bene, riguardo al “Selva in Festival”, allorché per oltre 60 (dicasi sessanta) eventi furono stanziati 70.000 euro lordi, e non 80.000, come egli va erroneamente dichiarando. Se poi Palmariggi, nella sua onniscienza, considera “piccoli” i concerti di una Hindi Zahra o di un Kenny Garrett, per i quali si pagava un biglietto di 8 (dicasi otto) euro, allora davvero parliamo lingue diverse.

Senza dire che allo stesso “Selva in Festival” la stragrande maggioranza delle manifestazioni teatrali, presentazioni di libri, mostre, conferenze, visite guidate e attività per i più piccoli erano del tutto gratis.

Così come è falso che il “Selva in Festival” fosse limitato alla collina: guarda caso, nella circostanza, furono organizzate numerose escursioni in bus, sempre gratuite e con guida turistica gratuita, che portarono i visitatori alla scoperta dell’intero nostro territorio, da Egnazia agli insediamenti rupestri, da masseria Pettolecchia al Parco delle Dune Costiere e a Borgo San Marco.

Questo, a nostro modestissimo avviso, significava dare profondità a una rassegna culturale e, insieme, valorizzare l’identità territoriale. Viceversa, cosa ci vuole ad appiccicare qua e là dei concerti abbastanza usuali, proponibili ovunque e dovunque?

Basta spendere i soldi dei cittadini, e i 37.400 euro per il solo concerto di Daniele Silvestri ne sono un esempio. Ma, di nuovo, non pretendiamo che Palmariggi e soci capiscano. D’altronde, passeranno alla storia locale come i distruttori perfino di “Fasano Jazz”. L’importante è che siano i cittadini a comprendere i danni provocati da tante bugie e insipienza. A loro beneficio, alleghiamo di seguito l’atto ufficiale, in pdf, con il dettaglio degli stanziamenti, che dà ragione a noi e non a Palmariggi, affinché chiunque possa consultarlo e farsi un’idea».



