M5S Fasano, la candidata Emanuela Della Campa incontra la cittadinanza

Gli Attivisti del Movimento 5 Stelle di Fasano e la candidata alla carica di Consigliera Regionale in Puglia per la Provincia di Brindisi Emanuela Della Campa hanno organizzato per martedì 18 agosto alle 18,30 un incontro con la cittadinanza presso la sede in Via Bianchi n. 12 Fasano, per confrontarsi sulle prossime elezioni regionali, sul programma presentato dal Movimento 5 Stelle e per conoscere meglio la candidata di Fasano Emanuela Della Campa.

Il tutto sarà allestito nel massimo rispetto delle norme anti covid 19 anche alla luce delle nuove ordinanze emesse dalla Regione Puglia.

Tutti sono benvenuti, anche i curiosi e i portatori sani di idee proficue per la Puglia.