Approvati i PUC, il M5S Fasano: «Un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari»

"I PUC sono stati approvati con DGC n. 10 del 27 gennaio 2020 (Progetti Utili alla Collettività) nell’ambito del Reddito di Cittadinanza».

A dichiararlo sono gli Attivisti del Movimento 5 Stelle Fasano.

«I percettori del Rdc sono tenuti ad impegnarsi per la propria città in Progetti Utili alla Collettività (PUC), partecipando ad attività in diversi ambiti sociali e di tutela dei beni comuni, quali possono essere piccoli lavori di manutenzione e pitturazione presso le scuole del territorio comunale, pulizia delle spiagge e promozione turistica alla raccolta di piccoli rifiuti nei quartieri, sostegno ad anziani bisognosi per faccende quotidiane, recupero delle aree verdi del territorio, tenuta di una piccola biblioteca civica.

La pena per il rifiuto è la revoca del reddito.

Questo è ciò che prevedono in linea generale i PUC destinati ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, con la messa a disposizione presso il proprio Comune, per almeno 8 ore settimanali. I soggetti vengono individuati dai Servizi Sociali comunali in base alle loro attitudini, alla loro storia sociale e familiare e alle esperienze maturate, con un tutor e una adeguata formazione.

Al momento non sappiamo se siano già stati avviati da parte dell'amministrazione.

I Progetti Utili per la Collettività rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari i quali potranno, nell’ambito delle loro competenze, essere formati e quindi poter, eventualmente, essere reinseriti nel mondo del lavoro, quanto mai necessari ora in funzione della graduale ripresa delle attività sociali dopo il periodo di emergenza Covid-19.

Riteniamo inoltre, che in questa stagione di maggiore affluenza di persone sul territorio, l'attivazione di tali progetti civici a tutela e promozione dei beni comuni, avrebbe ottenuto dei risultati soddisfacenti per tutti cittadini e turisti, senza investire ulteriori risorse pubbliche.

Pertanto, gli Attivisti del Movimento 5 Stelle chiedono al sindaco, alla giunta e all’assessore ai Servizi Sociali se siano state avviate tutte le procedure utili a dare avvio all’inclusione sociale prevista dalla legge istitutiva del Reddito di Cittadinanza, che ha predisposto la Piattaforma GePI proprio per la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale, nonché per verificare i requisiti anagrafici dei beneficiari di RdC, e, altresì, per la gestione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) cui sono tenuti a partecipare i beneficiari di RdC. Auspichiamo un riscontro da parte dell’amministrazione, su questa tematica così importante, sperando di non rimanere nuovamente sconfortati dai silenzi dei nostri amministratori».