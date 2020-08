Mozione di Scianaro su “Ripristino semaforo incrocio s.s.172 dir con via Nazionale dei Trulli”

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione riguardante la richiesta di “Ripristino immediato semaforo incrocio s.s.172 dir con via Nazionale dei Trulli”.

«Considerato il – si legge nella nota - notevole ritardo dei lavori di messa in sicurezza della s.s. 172 dir, le numerose segnalazioni da parte di molti cittadini,

il consistente traffico in ambo le direzioni su tali arterie stradali, per l’elevato flusso veicolare nel pieno della attuale stagione turistica,

l’elevato rischio di incolumità per i tanti automobilisti che in questo particolare momento transitano lungo tali arterie per raggiungere la zona collinare e il territorio della Valle d’Itria.

Si chiede di dare mandato al dirigente del servizio Lavori Pubblici di disporre con la massima urgenza, tutti gli interventi per il ripristino dell’impianto semaforico all’incrocio tra la s.s. 172 dir e via Nazionale dei Trulli al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione stradale e prevenire il rischio di sinistri stradali dovuti proprio alla mancanza di mezzi di regolazione del traffico, almeno fino al 15 settembre prossimo».