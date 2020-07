Il M5S Fasano organizza la cena sociale e di autofinanziamento in vista delle elezioni regionali

Gli Attivisti del MoVimento 5 Stelle di Fasano organizzano per lunedì 20 luglio ore 20:30 una cena sociale e di autofinanziamento presso il ristorante l'Agrumeto in Pozzo Faceto di Fasano in vista delle prossime elezioni regionali che vedono candidata la fasanese Emanuela Della Campa per la Provincia di Brindisi.

La quota di partecipazione è di 25 € con antipasto, pizza e bevande. I cittadini sono invitati a partecipare per condividere le proposte per la rinascita della regione Puglia. Sarà anche occasione per conoscere personalmente Emanuela e proporre temi che stanno a cuore alla comunità e finalizzati al benessere dei pugliesi.

È necessario comunicare il numero dei partecipanti al fine di assicurare una adeguata organizzazione dell'evento (per prenotazioni contattare il numero 3209209929).