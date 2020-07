Zaccaria comunica: «Convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza»

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«Ieri sera il Prefetto di Brindisi mi ha comunicato che, facendo seguito alla mia richiesta di giovedì scorso, ha convocato per lunedì 13 luglio il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza: all’ordine del giorno le misure da adottare per far cessare l’escalation di furti nelle abitazioni nel nostro Comune».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«La riunione del Comitato è un passaggio obbligatorio per prendere le decisioni operative necessarie: ringrazio il Prefetto per la tempestività della risposta e spero che questo faccia suonare la sveglia rotta del consigliere Bianchi, il quale oggi ha chiesto il mio intervento due giorni dopo la mia richiesta di convocazione del Comitato.

Trovo inoltre tardivo, l’intervento presso il Ministro dell’Interno dell’on. D’Attis, che comunque ringrazio: l’organo territoriale del Ministero si è mosso per tempo e già da due giorni, grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, i controlli per la risoluzione del problema "furti in casa" sono stati intensificati per ridare serenità ai cittadini».