la "villetta" di Pezze di Greco in stato di abbandono Copyright: n.c.

«Ormai da tempo la "Villetta" di Pezze di Greco è in stato di abbandono».

A dichiararlo è Angelo Laghezza, dirigente dei Circoli Nuova Fasano.

«Dopo una pulizia avvenuta nei mesi scorsi ad opera dell'ex gestore che a proprie spese ha tagliato le erbacce, ripulito dai rifiuti e risistemato il parco giochi, il Comune continua ad essere latitante sul bene pubblico sito nella frazione più popolosa del Comune.

Diverse segnalazioni sono state fatte ma il sordo Comune e i ciechi amministratori, continuano a far finta di nulla, lasciando l'unico spazio ludico di Pezze di Greco, impraticabile e pericoloso per le famiglie e i più piccolini, con spazzatura sparsa ovunque, erba incolta e il parco giochi in disuso.

Questa amministrazione ha decantato tanto gli spazi ludici ma la frazione di Pezze di Greco rimane sempre esclusa da qualsiasi attività amministrativa.

Sarebbe auspicabile una immediata riqualificazione della zona, con la cura del verde e dei giochi che dovrebbero rimanere a gestione pubblica, dando in affidamento solo la zona del Bar.

Le famiglie di Pezze di Greco non possono sempre essere dimenticate e considerate solo nelle tornate elettorali.

Abbiamo una dignità da difendere e non sarà certamente un centimetro di asfalto fatto nell'ultimo anno a farci dimenticare la considerazione che questa amministrazione ha avuto per 5 anni della nostra frazione.

Invito il Sindaco a interessarsi quanto prima della " Villetta" affinché i nostri figli possano avere un luogo dignitoso per passare qualche ora di svago».