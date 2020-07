Importanti variazioni al programma triennale delle opere pubbliche: 12 i progetti esecutivi

Al termine di una proficua riunione di Giunta Municipale tenutasi ieri, giovedì 2 luglio, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha annunciato una serie di importantissime variazioni al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022.

«La Giunta Municipale, nella sua riunione di oggi, ha approvato una variazione molto importante al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022: vi sono infatti compresi dodici progetti, tutti già esecutivi e finanziati, i cui cantieri prenderanno il via fra quest’anno e il 2021.

Alcune opere sono già note, come la messa in sicurezza della scuola primaria Collodi di Fasano, per oltre tre milioni. Inoltre si parte con la palestra della scuola secondaria di primo grado “Fortunato” di Montalbano, che si aspettava dal 2002 e che finalmente doterà Montalbano di un luogo dove poter praticare gli sport indoor, e il completamento della nuova biblioteca di comunità “I Portici del sapere”, che necessitava di altri 500.000 euro per la sistemazione delle ulteriori aree d’interesse storico scoperte nel corso dei lavori.

In più, abbiamo approvato un progetto di riqualificazione dell'area compresa tra vie Bertani, Cotugno e Beccaria a Pezze di Greco, che darà un volto completamente diverso a quell'area che include ben due plessi scolastici: Galileo Galilei e Madre Teresa di Calcutta.

Sempre a Pezze, verranno realizzati il completamento di via Eroi dello spazio e la rete di recinzione a norma allo stadio "Sergio Ancona".

Deliberati anche il rifacimento del manto sintetico dal campo di calcio a cinque di Montalbano, il rifacimento del campo da basket nel cortile del plesso “Pascoli” a Fasano, la riqualificazione del piazzale davanti alla chiesetta di Cocolicchio e della piazzetta fra via Mignozzi e via Passiatore a Fasano, la manutenzione straordinaria delle strade nell’intero quartiere “Case agricole” a Fasano e la manutenzione straordinaria di strade a Savelletri.

Più di cinque milioni e mezzo di euro di spesa, tutti come detto già disponibili per lavori che vedono il via nei prossimi mesi».