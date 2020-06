Incontro on line sulla tutela del territorio e degli animali a cura del M5S Fasano

Il gruppo di Attivisti del Movimento 5 Stelle di Fasano ha organizzato un incontro on line sulla tutela del territorio e degli animali che si terrà nella pre serata di lunedì 29 giugno.

«A nostro avviso – dichiarano gli attivisti - è necessario un continuo dialogo tra i soggetti che operano in questi ambiti al fine di esortare tutti noi cittadini ad assumere atteggiamenti virtuosi nel nostro vivere quotidiano. Comprendere le dinamiche tecnico-amministrative e prendere atto delle scelte politiche che di volta in volta si effettuano, contribuisce ad accrescere la consapevolezza civica e a diffondere con maggiore coinvolgimento l'amore e il rispetto per l'Ambiente che ci circonda e per le creature che condividono gli stessi spazi. Vi aspettiamo per ascoltare anche le domande e le vostre osservazioni in un contesto di concreta partecipazione attiva».

Interverranno la Dott.ssa Miriana Carparelli, Responsabile della Polizia Locale di Toritto, il Deputato del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo, il Coordinamento delle Associazioni Animaliste e Ambientaliste di Brindisi e province e il Senatore Gianluca Perilli. Modererà l'incontro Emanuela Della Campa.