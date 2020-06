Presentata una mozione da Scianaro sul “Ripristino Ospedale di Comunità presso il PTA di Fasano”

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto il “Ripristino Ospedale di Comunità presso il PTA di Fasano”.

«Visto che – si legge nella nota - il 16 marzo u.s. la Regione Puglia predisponeva il “Piano Ospedaliero Coronavirus” ed individuava Fasano tra le sedi Post-COVID19 con dodici posti letto presso l’ospedale di comunità, bloccando di fatto i ricoveri presso tale struttura.

Visto che da quella data ad oggi nella città di Fasano nessun paziente ha potuto più fare ricorso all’ospedale di comunità per qualsiasi necessità.

Visto che l’evolversi dell’andamento epidemiologico dell’infezione da Coronavirus è passato ormai alla Fase 3, con la normale ripresa delle attività tra cui quelle sanitarie.

Visto che quasi tutte le strutture COVID e post-COVID della Regione Puglia, per il calo dei degenti sono state chiuse per riportarle alle originali funzioni.

Visto che è necessario porre attenzione ai livelli essenziali di assistenza, sicuramente ridotti in questo periodo di emergenza.

Visto che le attività di day service chirurgico, come appreso dagli organi di stampa sono state interrotte, con notevoli disagi per i cittadini fasanesi per continui spostamenti in altre città limitrofe, per adeguamenti strutturali delle sale operatorie, interventi inspiegabilmente non eseguiti nei circa 100 giorni di blocco delle attività sanitarie, come invece è avvenuto per altre strutture limitrofe.

Si chiede al sindaco di intervenire in qualità di componente della conferenza dei sindaci presso la Direzione Generale della ASL di Brindisi, per conoscere la data di riattivazione dell’ospedale di comunità, e della ripresa delle attività chirurgiche nel PTA di Fasano».