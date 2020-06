Scianaro presenta una mozione una interrogazione

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto “Sequestro della banchina del braccio di Levante del Porto di Savelletri” e una interrogazione riguardante la “Gestione degli uffici I.A.T. (Informazione e Accoglienza Turistica) di Fasano, Savelletri e Torre Canne”.

Questo il testo della mozione:

«Visto che – si legge nella nota - in data 29 novembre u.s. in seguito ad intervento della Guardia di Finanza, è stata posta sotto sequestro la banchina di Levante del Porto di Savelletri,

che un evento di tale rilevanza arreca grave nocumento con conseguente immagine negativa ad una città a forte vocazione turistica della come quella di Fasano,

che siamo ormai alla FASE - 3 dell’emergenza COVID-19, e tutte le attività se pur con le limitazioni di sicurezza sono ormai riprese,

che la situazione morfologico-strutturale del Porto di Savelletri, ormai fortemente precaria per il continuo ed incipiente insabbiamento, vede come unico approdo in termini di pescaggio proprio il molo di Levante oggetto del sequestro,

che con nell’ormai incipiente stagione estiva, molte imbarcazioni da crociera in transito lungo la nostra costa, potrebbero trovare opportunità di sosta per rifornimento cambusa e quant’altro, con l’attuazione di strategie di sviluppo locale, in un momentino di grande difficoltà economico-finanziaria,

che il persiste di tale situazione mette in crisi un settore, quello della pesca, già fortemente penalizzato e compromesso da fermo biologico, norme comunitarie, avversità atmosferiche ed altro, e vede costretti gli operatori del settore a spostarsi in altre realtà limitrofe, con ulteriori disagi ed aggravi di spese,

che in riferimento al procedimento penale in corso, è stato emesso avvio di conclusione delle indagini, ed oggi prevalgono evidenti ragioni di pubblico interesse finalizzato al dissequestro dell’area demaniale in questione.

Si chiede al sindaco ed all’amministrazione di intervenire con urgenza per chiedere la revoca “Sequestro della banchina del braccio di Levante del Porto di Savelletri”, con la conseguente restituzione dell’area interessata al Comune di Fasano, in ragione della sussistenza dei preminenti interessi pubblici, in modo da dare ad operatori e turisti, l’opportunità di riprendere le attività ed i servizi in loco».

A seguire il testo dell’interrogazione:

«Visto l'art. 23 del regolamento del consiglio comunale, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione e stimolare il dibattito sul tema di cui in oggetto, si richiede l'iscrizione della presente all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

Premesso che a quasi 3 anni dall'affidamento quinquennale del servizio di informazione turistica alla Seci consulting è giunto il momento di fare un bilancio.

Che l’importo totale del servizio è stato di ben 138.225,00 euro, con più di 25.000 euro annui.

Che si doveva assicurare l'apertura degli infopoint come segue:

- Fasano tutto l'anno, almeno 3 ore al mattino e 3 al pomeriggio nei giorni feriali e 3 ore al mattino nei giorni festivi.

- Savelletri e Torre Canne dal 20 marzo al 20 ottobre 2 ore al mattino e 3 al pomeriggio comprese le festività.

Si chiede: quali servizi sono stati assicurati finora per la promozione del turismo nel nostro territorio? Chi sta vigilando affinché questi obblighi siano ottemperati?»