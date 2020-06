Torna a riunirsi il consiglio comunale

È convocato il prossimo Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria, il giorno giovedì 18 giugno 2020 alle ore 10.00 in prima convocazione per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

- Integrazione al regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alevienti e bevande; attività artigianali e di servizi di vicinato, in zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 52 "esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali", codice del paesaggio - d. Lgs. N. 42-2004.

- Deliberazione di giunta comunale n. 97 del 22 maggio 2020, avente ad oggetto: "Contributi regionali per calamita atmosferiche. Indennità di ordine pubblico. Variazioni varie."

- Regolamento di Polizia Locale - approvazione

- Approvazione regolamento per la concessione in uso temporaneo del teatro comunale "Sociale”

- Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.