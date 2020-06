Scianaro chiede l’integrazione nei punti all’o.d.g. della “Nomina Presidente Parco Dune Costiere”

La Festa Patronale 2020 è annullata causa Covid-19

Il presidente del Comitato Festa patronale, Giuseppe Ancona, e il priore di Fasano, don Sandro Ramirez, comunicano e confermano che per l'anno 2020 non sono in programma e non si svolgeranno i festeggiamenti in onore dei Santi patroni, San Giovanni Battista e la Madonna di Pozzo