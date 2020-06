COVID-19, contributi economici dalla Regione per le famiglie in difficoltà

Da oggi 5 giugno 2020 e fino al giorno 3 luglio 2020, i nuclei familiari colpiti dalle difficoltà economiche determinatesi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze (luce, acqua e gas) e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza.

Questo è stato possibile grazie al contributo che la Regione Puglia ha messo a disposizione per l’emergenza COVID-19.

Ricordo che nella Delibera di Giunta Regionale n. 443 de 2/4/2020 sono stati stanziati 115.000 euro che saranno così divisi:

• 45.000 euro per il pagamento delle utenze domestiche (bollette di acqua, luce e gas relative ai mesi di marzo, aprile e maggio);

• 50.000 euro per il pagamento del canone di locazione delle abitazioni di residenza

• 22.226,22 euro per il Banco Alimentare.

A questa cifra saranno sommate le donazioni effettuate attraverso l’APP “Fasano aiuta Fasano” oltre a parte del nuovo contributo regionale deliberato il 29/05/2020.

REQUISITI DI AMMISSIONE:

Ai fini dell’ammissione, sia che si tratti del contributo a sostegno del pagamento delle utenze, sia che si tratti del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione per abitazione residenziale, i richiedenti , devono:

• essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda non superiore ad € 12.000,00;

• avere un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 20.000,00;

• indicare, in qualità di titolare il Codice ATECO, in qualità di dipendente, il codice ATECO o, in alternativa, la Partita Iva dell’attività sospesa/chiusa per effetto delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da COVID 19, (non rientrano le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità)

Beneficiari della misura sono i NUCLEI FAMILIARI, per cui non sarà possibile presentare più di una domanda per ciascun nucleo familiare residente.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente on-line tramite l’apposito FORM raggiungibile dal link https://form.jotform.com/staffsindaco/covid19-misurastraordinaria, allegando la documentazione obbligatoria, a partire dal giorno 5 giugno 2020 ed entro e non oltre il giorno 3 luglio 2020. Non saranno accettate domande pervenute in altra forma.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero del segretariato sociale 080/4394286 dalle 9.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì e il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Ferme restando le norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.

Sono state settimane intense - conclude l'Assessore ai Servizi Sociali dott.ssa Angela Carrieri- caratterizzate da studio e lavoro di squadra per cercare di offrire un servizio più chiaro, diretto e accessibile a tutti i cittadini.

Lo staff dei Servizi Sociali, che il Sindaco e io ringraziamo per il grande lavoro svolto, resta a disposizione di tutti per eventuali chiarimenti oltre ad offrire il proprio sostegno nella compilazione della domanda online.