Richiesta provvedimenti per l’inciviltà dei cittadini, il M5S lamenta: «Ci considerano trasparenti»

«Ad oggi è passata una settimana dal nostro comunicato, nel quale ponevamo degli interrogativi all’amministrazione comunale circa la miriade di rifiuti abbandonati sul nostro territorio».

Queste le dichiarazioni degli attivisti del Movimento 5 Stelle Fasano.

«Le istituzioni probabilmente preferiscono considerarci trasparenti (non avendo più un rappresentante in Consiglio Comunale nonostante gli oltre 5.000 voti) e pertanto non meritiamo nemmeno una risposta. Eppure noi non ci sentiamo tali. Crediamo di essere visibili, presenti e vivi quando percorriamo le strade della nostra cittadina per necessità o per svago e siamo pervasi da una sensazione di sgomento e tristezza nel vedere inquinati i luoghi che amiamo.

Così come siamo concreti e puntuali quando paghiamo le tasse per servizi non del tutto efficienti che ci vengono prestati.

Noi siamo i cittadini di Fasano e riteniamo legittimo rappresentare le nostre rimostranze al Primo cittadino Francesco Zaccaria o all'assessore al ramo Gianluca Cisternino.

Ci si limita invece a pubblicare i filmati delle telecamere di videosorveglianza installati sulle isole ecologiche sparse sul territorio, ma i nostri interrogativi riguardavano situazioni di indecenza di altre strade che probabilmente non hanno diritto e non sono degne della sorveglianza da parte delle istituzioni. Ma è così difficile comprendere che questo fenomeno genera oltretutto un costo non indifferente per la collettività?

Le domande sono rimaste inevase e dunque le riproponiamo, perché non ci arrendiamo alla passività e insistiamo, ritenendo di sollevare un problema serio e degno di essere risolto:

Cosa si intende fare per arginare innanzitutto l’inciviltà dei cittadini?

Quante video-fototrappole sono state installate in questi 4 anni e quante sono realmente funzionanti?

Quanti trasgressori sono stati sanzionati e quali sono i flussi di entrata di queste voci, considerando altresì che l’accertamento impegna gli organi di controllo in un’attività d’indagine articolata, con un dispendio di risorse umane e finanziarie anche importante?

Il Nucleo Ecologico è costituito da un organico adeguato per adempiere al compito affidatogli?

Nello specifico, nel Contratto di Appalto con quale cadenza devono essere controllate e pulite le zone poco abitate e/o non rientranti nel giro quotidiano degli operatori ecologici?

Per l’imminente estate, già di per sé pregiudicata dal coronavirus, come si intende agire per rendere le spiagge frequentabili e idonee a ospitare i bagnanti (locali e forestieri)?».