Scianaro scrive alla Direzione Generale ASL Brindisi per il ripristino dell'ospedale di comunità

Masseria Torre Maizza a Savelletri di Fasano: l’estate italiana di Rocco Forte Hotels

Rocco Forte Hotels torna a celebrare l’Italia rilanciando il suo iconico Hotel de Russie a Roma e i due resort in Puglia e Sicilia. Mai come quest’anno l’Italia, più bella del solito, diventa la protagonista assoluta dell’estate in arrivo, con il valore aggiunto di luoghi indimenticabili