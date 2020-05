Scianaro lamenta: «Menefreghismo assoluto sulla mozione per il ripristino dell’ospedale di comunità»

«Più che indignato da quest’ultimo consiglio comunale del 26 u.s. che come al solito ha partorito solo scontri verbali».

A dichiararlo è il consigliere Antonio Scianaro.

«Una maggioranza disinteressata a qualsiasi proposta, pronta a bocciare ogni istanza che venga dall’opposizione.

L’esempio calzante del menefreghismo assoluto e l’ennesima conferma si è avuta sulla mozione per il “Ripristino dell’ospedale di comunità presso il PTA di Fasano”, occupato oggi da soli tre degenti nel reparto Post-Covid, alla luce del calo dell’epidemia e della ripresa delle attività.

Un atto dovuto dopo tre mesi di fermo assoluto. Ai cittadini di Fasano non vengono più garantiti i livelli minimi di assistenza!

Non c’è più un ambulatorio di Pediatria, non ridiamo la vista a tanti pazienti affetti da cataratta per il blocco degli interventi, e tanto altro ancora.

E tutto questo grazie al silenzio assordante del sindaco Zaccaria e del consigliere Fabiano Amati (il Bertolaso della Puglia) che in questo periodo pre elettorale è probabilmente distratto da aperture di strutture sanitarie a destra e a manca».