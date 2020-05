Zaccaria tuona: «Parole che hanno rilievo penale e come tali saranno valutate dalla magistratura»

«Le parole che abbiamo dovuto ascoltare ieri notte hanno offeso la dignità dei cittadini, del Comune di Fasano e del Consiglio comunale».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Parole che non hanno precedenti e sulle quali non si può sorvolare, a tutela dell’onore delle Istituzioni e della fiducia dei cittadini in queste ultime. I termini usati e gli epiteti rivolti alla maggioranza dal consigliere Trisciuzzi, che hanno scatenato una prevedibile reazione ugualmente criticabile, hanno rilievo penale e come tali saranno valutati dalla magistratura.

La politica a Fasano, pur nella fermezza delle convinzioni, deve salvaguardare e garantire il decoro istituzionale.

La politica non può essere il teatro personale per indecenti spettacoli di propaganda – tuona Zaccaria -, ma deve affrontare e risolvere i problemi concreti dei cittadini, soprattutto in un periodo come quello attuale: l’emergenza non ancora superata ci chiama tutti alla compattezza, all’unità e alla dedizione ai bisogni della comunità.

L’Amministrazione che mi onoro di guidare sta cercando di fare quanto di più e quanto di meglio è umanamente possibile per alleviare le difficoltà di tutti: non crediamo di meritare parole come quelle pronunciate da Trisciuzzi, ma proposte e senso di responsabilità».