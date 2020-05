Scianaro: «Il centrodestra torni unito e vincente»

«La Puglia dopo 15 anni di governo Vendola - Emiliano va liberata. Si è perso già molto tempo ed occorre fare presto».

A dichiararlo è l’ex consigliere regionale Antonio Scianaro.

«Ho espresso anch’io nel coordinamento regionale della Lega come on.le Andrea Caroppo le mie forti titubanze sia sul tempo perso che sulla candidatura dell’amico Nuccio Altieri, avendo raccolto sul territorio da molti simpatizzanti ed iscritti, non poche perplessità.

Non si può continuare ad attorcigliarsi ed a fare melina, basta con i suicidi politici, gli errori del passato non vanno assolutamente ripetuti.

È necessario un cambio di passo. Le inefficienze di chi sta governando questa Regione in materia sanitaria le abbiamo toccate con mano in questo particolare momento di emergenza COVID 19, ed in tutti questi anni per i danni da Xylella, per la perdita dei fondi del PSR in agricoltura, per la mancanza del piano regionale dei Rifiuti e per il mancato sostegno alle imprese ed al turismo».