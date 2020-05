Convocato il prossimo consiglio comunale

Il consiglio comunale tornerà a riunirsi nell'apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria, a porte chiuse, adeguandoci a quanto previsto dai vari DPCM, il giorno 26 maggio 2020 alle ore 15,00 in prima convocazione per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

- interrogazione cons.ra Olive : "Area pubblica identificata in catasto al foglio 10 particella 63, oggetto della proposta di permuta avanzata dalla societa' Dama srl. Richiesta di delucidazioni"

- approvazione resocontazione integrale seduta consiglio comunale del 3 luglio 2020

- ratifica deliberazione di giunta comunale n. 88 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto: "intervento di dragaggio del porto di Savelletri. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020- 2022; esercizio 2020."

- rinegoziazione di prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti s.p.a. (circ. N. 1300/2020)

- mozione cons. Bianchi: attivazione refettorio per servizio mensa scolastica presso istituto Canonica "Latorre"

- mozione cons. Trisciuzzi riguardante messa in sicurezza strada "giritoie" mediante scarificazione dell'asfalto

- mozione cons. Trisciuzzi: intenzioni amministrative ex mercato ortofrutticolo conferenza stampa

- mozione cons. Trisciuzzi: stato di avanzamento lavori PTA

- mozione cons. Trisciuzzi : mozione sulla mozione votata e non attuata sulla riparazione delle fontane pubbliche

- mozione ex art. 23 co.7 reg.cons.com. Cons. Scianaro: "ingresso Savelletri"

- mozione ex art. 23 co.7 reg.cons.com. Cons. Scianaro: "predisposizione bando pubblico per la selezione del presidente del Parco delle Dune Costiere"

- mozione cons .ri De Mola e Di Bari - tributi Tosap e Tari

- mozione cons. Olive - attivazione sportello polifunzionale per certificazioni anagrafiche e di stato civile

- mozione cons. Scianaro - aggiornamento regolamento installazione dehors

- mozione cons. Scianaro - segnaletica stradale a Montalbano e Speziale

- mozione cons. Scianaro - ripristino orario di apertura ufficio anagrafe Montalbano e rispristino del pannello affissioni in via Calatafimi angolo via Aspromonte

- interpellanza urgente a risposta orale cons. Trisciuzzi - situazione dei dispositivi radio e gli impianti di radiotrasmissione e lo stato dell'arte sulla redazione del piano antenne

- mozione cons. Trisciuzzi: modifica/annullamento deliberazione n. 86 del 7 maggio 2020 giunta comunale, piano comunale delle coste e nota 47256 del 30 ottobre 2018 del sindaco Francesco Zaccaria

- mozione cons.ra Olive : istanza di revoca della delibera avente ad oggetto la proposta di permuta presentata dalla soc.dama s.r.l.