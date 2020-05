Zaccaria e Pagnelli annunciano: «Pozzo Faceto avrà finalmente il suo parco giochi per i bambini»

Il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria e l'Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Pagnelli, comunicano quanto segue:

«Fra poco anche Pozzo Faceto avrà finalmente il suo parco giochi per i bambini - annuncia l’assessore Pagnelli -: oggi approviamo in Giunta lo schema di convenzione fra il Comune e la Mediterraneo s.n.c. .

La società, realizzatrice del programma costruttivo nella zona edilizia economica e popolare della frazione, aveva ceduto al Comune nel 2012 aree da destinare a verde pubblico, all’epoca non realizzato.

Con questa convenzione, la Mediterraneo si impegna ad eseguire tutte le opere di preparazione e rifinitura delle aree, mentre l’acquisto ed il montaggio dei giochi è a cura dell’amministrazione comunale.

Abbiamo previsto un’area per lo sport con la realizzazione di un playground, un’area per lo svago dei bambini con giochi e pavimento antitrauma ed un’area arredata per il relax degli adulti con panchine e verde, in prevalenza ulivi.

I documenti tecnici e burocratici necessari a far partire i lavori sono già pronti».

«Col parco giochi a Pozzo Faceto – dichiara il Sindaco Zaccaria - al quale vogliamo far seguire quello di Savelletri, continua il programma senza precedenti di miglioramento del verde pubblico nel nostro territorio, sviluppato con gli interventi al parco delle Rimembranze, alla villetta di via San Francesco, ai giardinetti di via don Tonino Bello e via Paisiello. Ringrazio per la collaborazione la consigliera Mariateresa Bagordo che, ha seguito con instancabile dedizione l'intero iter amministrativo».